Вашингтон, , 08:20 — REGNUM

Компания Amazon занимается разработкой массовой многопользовательской игры (MMO) по миру «Властелина колец» Джона Толкина. Об этом 10 июля сообщил портал The Verge.

Издание отмечает, что эта игра не будет связана с предстоящим высокобюджетным сериалом компании, в основу которого также ляжет вселенная Толкина. Amazon работает над реализацией проекта совместно с компанией Leyou.

MMO будет бесплатной и выйдет как на ПК, так и на консолях. События в игре будут происходить задолго до тех, о которых было рассказано в романе-эпопее «Властелин колец».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Amazon создает сериал «Властелин колец» в обстановке строжайшей секретности. Компания намерена вложить в этот развлекательный проект $1 млрд.

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