Москва, , 08:09 — REGNUM

На ВДНХ открыли памятник погибшим в Великой Отечественной войне сотрудникам. Торжественное открытие скульптурной композиции состоялось 10 июля, сообщается на портале мэра столицы.

Бронзовый памятник «Россия — моя история» Mos.ru

В открытии монумента приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и бывший гендиректор ВДНХ Вадим Саюшев, он возглавлял её с 1983 по 1998 год.

Бронзовый памятник установлен перед павильоном №57 «Россия — моя история». Он выполнен в виде символической стены с объемными изображениями и рельефами. Высота монумента — 4 метра, вес — около 2,5 тонны.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» 31 июля откроется уникальная выставка работ знаменитых художников из коллекции Ульяновского областного художественного музея.

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