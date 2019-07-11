Берн, , 08:15 — REGNUM

Согласно опубликованному в научном журнале PLOS ONE и проведенному исследованию университета Цюриха (Швейцария), в 2050 году климат в Лондоне (Великобритания) будет выглядеть так же, как в Мадриде (Испания) сегодня, Стокгольм (Швеция) будет похож на Будапешт (Венгрия), а Париж (Франция) — на Канберру (Австралия), передает Le Figaro.

По данным исследования, изменения будут еще более радикальными для тропических регионов, где крупные города Куала-Лумпур (Малайзия), Джакарта (Индонезия) и Сингапур будут страдать от все более экстремальных погодных явлений.

«Цель этой статьи — заставить всех понять последствия изменения климата», — заявил один из авторов, Жан-Франсуа Бастен.

Ученые изучили климат 520 крупных городов мира по 19 переменным, включая температуру и количество осадков. Для этих оценок они использовали намеренно оптимистичные модели, то есть предполагая, что выбросы углекислого газа стабилизируются к середине столетия.

Затем команда сравнила Париж, Лондон, Стокгольм и другие города будущего с нынешними. Предполагается, что города северного полушария будут напоминать в 2050 году по климатическим показателям те города, которые сегодня находятся на расстоянии 1000 км к югу.

Авторы исследования приходят к выводу, что в Европе будет теплее летом и зимой, соответственно на 3,5 и 4,7 °С.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исследование, проведенное учеными в Метеорологическом бюро при сотрудничестве с исследователями из Института климата и атмосферных наук Университета Лидса, свидетельствует о вероятном повышении температуры в Африке, что может спровоцировать гораздо больше «приступов сильной засухи», а также разрушительных наводнений.

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