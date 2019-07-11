Цюрих, Швейцария, , 07:54 — REGNUM

Ночные крики петуха стали поводом для обращения в суд для жителей швейцарского кантона Цюрих. Об этом сообщает газета Neue Zurcher Zeitung.

Истца возмутили действия соседа, который устроил птичник в гараже возле дома. Мужчина зафиксировал, когда и как долго кукарекает петух, и обратился в суд.

Так, петуху поставили в вину крики, издаваемые от 14 до 44 раз в час и днем, и ночью. Громкость его крика, отмечалось в иске, достигает 84 децибел на расстоянии 15 метров.

Истец добивался сноса соседского курятника, однако решение суда оказалось иным. Владельца петуха обязали сделать так, чтобы птица молчала с 22:00 до 8:00 в будни и субботу, и до 9:00 — в воскресенье. Петуху придется проводить это время в курятнике в полной темноте.

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