Ульяновск, , 07:50 — REGNUM

В Ульяновской области после вмешательства прокуратуры органы власти обеспечили благоустроенной квартирой семью с малолетним ребенком, проживавшую в аварийном доме. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

Семья проживала в Засвияжском районе Ульяновска в доме № 26 по улице Полбина, который находится в аварийном состоянии, «дальнейшая его эксплуатация невозможна».

«В здании вынуждена была проживать семья из пяти человек с малолетним ребенком. Прокуратурой установлено, что должностные лица администрации Ульяновска предлагают гражданам жилые помещения маневренного фонда, от которых люди вынуждены отказываться», — говорят в прокуратуре, отмечая, что данные действия нарушают интересы населения.

Суд удовлетворил исковые заявления об обязании администрации обеспечить граждан по договорам социального найма благоустроенным жильем. В конце июня 2019 года семье была представлена двухкомнатная квартира по улице Генерала Мельникова в Ульяновске.

Ранее примерно аналогичная ситуация сложилась в городе Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа. Установлено, что обратившиеся в прокуратуру жители проживали в многоквартирных домах, которые в 2014 году заключением межведомственной комиссии были признаны аварийными и подлежащими сносу.

«Несмотря на это, администрация города не предоставила им жилые помещения по договору социального найма, а срок отселения домов определила в 2022—2024 годах. Фактически заявители с семьями вынуждены были проживать в аварийных домах, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», — говорилось в сообщении надзорного ведомства.

Жильцам были предоставлены благоустроенные жилые помещения после вынесенного судебного решения в их пользу.