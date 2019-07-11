Ульяновск, 11 июля 2019, 07:50 — REGNUM
В Ульяновской области после вмешательства прокуратуры органы власти обеспечили благоустроенной квартирой семью с малолетним ребенком, проживавшую в аварийном доме. Об этом сообщает Генпрокуратура России.
Семья проживала в Засвияжском районе Ульяновска в доме № 26 по улице Полбина, который находится в аварийном состоянии, «дальнейшая его эксплуатация невозможна».
Суд удовлетворил исковые заявления об обязании администрации обеспечить граждан по договорам социального найма благоустроенным жильем. В конце июня 2019 года семье была представлена двухкомнатная квартира по улице Генерала Мельникова в Ульяновске.
Ранее примерно аналогичная ситуация сложилась в городе Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа. Установлено, что обратившиеся в прокуратуру жители проживали в многоквартирных домах, которые в 2014 году заключением межведомственной комиссии были признаны аварийными и подлежащими сносу.
Жильцам были предоставлены благоустроенные жилые помещения после вынесенного судебного решения в их пользу.