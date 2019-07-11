Москва, , 07:39 — REGNUM

Отдыхали в Крыму 28% жителей России. Никогда не были 72%. Хотели бы отправиться туда 63% опрошенных, не хотели бы — 33%. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно опросу, выбор между Крымом и другим российским курортам граждане чаще делают в пользу Крыма (45% против 27%) — «живописные места», «никогда не бывали, хочется съездить», «хороший климат».

Те, кто предпочёл бы Крыму другой российский курорт, заявили, что «в Крыму дорого», «в других местах выше сервис».

Если бы выбор стоял между Крымом и курортом за границей опрошенные выбрали бы отдых за пределами России (37% против 48%).

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 30 июня 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республикиСергей Аксёновзаявил, что с начала 2019 года полуостров посетили более 2 миллионов 200 тысяч туристов, что на 11% больше, чем в 2018 году.

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