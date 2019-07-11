Соликамск, Пермский край, , 07:26 — REGNUM

В Пермском крае в 2020 году выполнят работы по расчистке русла реки Козловка в Соликамском городском округе. Расчистка будет проходить в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Как отметили в минприроды региона, для улучшения качества воды необходимо выполнить расчистку русла на участке протяженностью 3,9 км. Сейчас русло реки заилено, местами заболочено, заросло деревьями и кустарником, засорено поваленными деревьями.

В настоящее время заключен контракт на разработку проектной документации для расчистки русла реки. Подрядчик выполнит работы за 1,8 млн рублей. По данным информресурсов, начальная (максимальная) цена лота составляла 2,3 млн рублей.

До 15 декабря 2019 года исполнитель договора должен провести обследование русла реки Козловки и выполнить инженерные изыскания на водном объекте. На основе этого будет разработана проектная документация, в том числе рабочие чертежи. Кроме того, в задачи проектировщика входит расчёт ущерба, причинённого рыбным запасам при проведении работ, и согласование его со Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства.