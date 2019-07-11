Челябинск, , 06:23 — REGNUM

В Челябинской области очередное уголовное дело с участием чиновника. Глава Магнитного сельского поселения заподозрена в превышении должностных полномочий, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления СКР.

Как считают следователи, преступление было совершено в 2017 году. Якобы женщина выдала гражданам фиктивные выписки о наличии у них прав на землю и те затем зарегистрировали на участки земли права собственности. Местный бюджет в итоге понёс ущерб на сумму более 299 тыс. рублей.

Сейчас решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.