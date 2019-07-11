Казань, , 05:56 — REGNUM

Счётная палата Татарии при проверке использования средств бюджета многофункциональным центром по предоставлению государственных и муниципальных услуг в республике за 2016−2018 годы выявила ряд нарушений. В частности, далеко не все заявленные услуги в четырёх филиалах оказались фактически доступны, а за три года со стороны жителей увеличилось число обоснованных жалоб, в том числе и на долгое ожидание в очередях. Аудиторы обнародовали итоги проверки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, сеть МФЦ в Татарии представлена 47 филиалами, семью отделами в Казани, тремя допофисами и 281 территориально-обособленным подразделением, где работают 292 окна приема в сельских поселениях. В 2018 году относительно 2016 года было увеличено число окон в 2,3 раза, а специалистов — в 2,8 раза. Увеличивалось и финансирование — с 255,3 до 492,73 млн рублей.

Оказалось, что в работе МФЦ не всё гладко. По данным аудитора Азата Валеева, «не все заявленные услуги фактически доступны». К примеру, в Арском, Высокогорском, Верхнеуслонском, Зеленодольском и Пестречинском филиалах не оказывается услуга «Составление декларации по форме 3-НДФЛ».

Для оценки эффективности работы многофункциональных центров было проведено социологическое исследование, в результате которого 12,5% респондентов высказались, что удовлетворены услугами не в полной мере. Большая часть претензий касалась работы казанских отделов. Отмечалось и неудобное расположение, и проблемы с парковками, а также большие очереди и малочисленность сотрудников в некоторых отделах. Последнее приводит к тому, что в ряде случаев заявители вынуждены были ждать в очереди до 45 минут. Подобное явление восемь раз наблюдалось при попытке получить услугу «кадастровый учёт».

Аудитор также отметил рост обоснованных жалоб за три года — с 26 в 2016 году, до 38 в 2017 году и до 62 в 2018 году. К примеру, в Высокогорском филиале было зафиксировано 2,4 тыс. случая ожидания в очереди свыше 15 минут, а за февраль 2019 года таких жалоб было более одной тысячи.

По результатам проверки была отмечена необходимость доработки автоматизированной информационной системы МФЦ и поиск резервов по оптимизации расходов на курьерскую доставку документов, что обходится бюджету в зависимости от расстояния в 2−8 раз дороже, чем тарифы «Почты России».

Материалы проверки переданы в прокуратуру республики.