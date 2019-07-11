Минск, , 05:45 — REGNUM

Народный художник Белоруссии Виктор Громыко скончался 10 июля, сообщили в пресс-службе Белорусского союза художников.

«10 июля 2019 года на 97 году жизни скончался Громыко Виктор Александрович, член Белорусского союза художников, народный художник Беларуси», — говорится в сообщении.

Прощание с художником начнётся 11 июля в 12:00 мск в зале белорусского Института истории Национальной академии наук. Громыко написал такие картины как «Солдаты» (1967 г.), «1941 год. Над Припятью» (1970 г.), «Женщинам Великой Отечественной посвящается» (1972 г.), «Песня о моем отряде» (1978 г.), портрет В. Быкова (1984 г.)