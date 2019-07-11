Москва, , 05:37 — REGNUM

За первую половину 2019 года Таиланд посетили 700 тысяч туристов из России, заявил поверенный в делах посольства Таиланда в России Фабио Чинда.

«Турпоток из России за первые шесть месяцев вырос на 2%… За первое полугодие число посетивших Таиланд россиян составило 700 тысяч», — цитирует его РИА Новости.

Чинда отметил, что за 2018 год королевство посетили около 1,5 миллионов российских туристов. Ожидается, что в текущем году эта цифра возрастет. Он добавил, что регулярные рейсы из РФ в Таиланд совершаются по пять раз в день.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 год Таиланд посетили 1 472 962 гражданина России. Это выше, чем в 2017 году, на 9,4%. Также российские туристы потратили в королевстве около 238 млрд рублей, что на 13% превышает аналогичный показатель за 2017 год.

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