Киев, , 03:55 — REGNUM

Русский язык предложил переименовать в «руську мову» Никита Потураев, советник украинского президента Владимира Зеленского по политическим вопросам, в интервью каналу Ukrlife.TV.

«У нас есть украинская «мова», единая, державная, и есть «мовы» национальных меньшинств, среди них венгерская, болгарская, румынская, польская, а есть еще «руська». Давайте её так и назовём — «руська мова», — предложил Потураев.

По словам помощника украинского президента, следует на географических картах вместо слова «Россия» писать «Московия».

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