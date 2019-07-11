Москва, , 01:37 — REGNUM

Разъяснения по поводу причин утечки данных пользователей должен будет дать интернет-магазину Ozon, сообщает Роскомнадзор.

Отметим, что ведомство намерено инициировать введение обязательств, согласно которым неинформирование об утечках данных пользователей будет считаться нарушением закона.

Напомним, 10 июля СМИ сообщили, что в сеть «утекли» свыше 450 тыс. паролей пользователей Ozon.

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