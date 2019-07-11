Кишинёв, , 01:16 — REGNUM

Шесть претендентов на должность главы полиции Молдавии провалили первый же этап конкурса — письменный тест. Как передает ИА REGNUM, в МВД сообщили, что ни один из кандидатов не набрал необходимого числа баллов, чтобы перейти на второй этап конкурса — собеседование.

Среди проваливших тест — начальник Пограничной полиции Молдавии Фредолин Лекарь, начальник управления полиции Гагаузии Иван Чеботарь, замглавы полиции Бельц Дмитрий Чеботарь, начальник Центра борьбы с торговлей людьми Лилиан Левандовский и еще два начальника управлений полиции.

Теперь МВД собирает новых претендентов на участие в конкурсе. Прежний глава полиции Александр Пынзарь был отправлен в отставку после отстранения от власти олигарха Владимира Плахотнюка, ставленником которого был Пынзарь.