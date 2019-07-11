Варшава, , 01:10 — REGNUM

Решение не экстрадировать в Швецию сбежавшего из этой страны со своими детьми гражданина России Дениса Лисова принял окружной суд Варшавы, передаёт RT.

Суд снял с Лисова арест. Поясняя своё решение, судья варшавского суда назвал выданный по этому делу Стокгольмом ордер на арест Лисова нарушением свободы и прав этого человека.

По словам Бабкена Ханзадяна, адвоката Лисова, варшавский суд принял такое решение, которое позволит сохранить семью. Он отметил, что в Швеции Лисова отправили бы за решётку на четыре года.

«В Польше нет такого закона, на основании которого можно судить отца, не лишённого родительских прав, за то, что он забрал своих детей у чужих людей, — сказал Ханзадян. — Кроме того, Польша изначально стояла на том, что семью разлучать нельзя».

Напомним, Лисов был задержан 1 апреля 2019 г. в международном аэропорту Варшавы с тремя своими дочерьми, которых он вывез из Швеции, похитив из приёмной семьи. С девочками он намеревался перебраться в Москву.

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