Санкт-Петербург, , 23:33 — REGNUM

Представители петербургского педагогического сообщества критически отнеслись к предложению о запрете мобильных телефонов в школах, которое ранее поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, петербургские общественники полагают, что это не приведет к улучшению обстановки в классах, поскольку излишнее внимание школьников к гаджетам — не причина, а следствие действительно существующей проблемы.

Дети всегда отвлекаются, когда им скучно. Такую мысль высказала кандидат психологических наук, директор АНО ДПО «Архитектура будущего» Татьяна Яничева 10 июля во время обсуждения темы запрета мобильных телефонов в школах.

«Основная претензия — «дети отвлекаются», но дети всегда отвлекаются, когда им скучно. Раньше они болтали и писали записочки друг другу, теперь они смотрят в телефон. И это к телефону, как к таковому, не имеет никакого отношения», — считает Татьяна Яничева.

Также она поделилась своими личными наблюдениями о возрастании зависимости у подростков и взрослых от гаджетов. Однако запретами это не преодолеть.

«Последние года три я столкнулась с тем, что вижу, что они не могут без телефона. Им без него плохо. У них возрастает тревога. Это не очень хорошая история, но если их сейчас этого лишить, мне трудно представить, что будет с нашими подростками», — отметила Татьяна Яничева.

Сопредседатель Совета отцов Петербурга Роман Тюльпанов отметил, что родители стали меньше заниматься со своими детьми и чаще оставлять их наедине с гаджетами.

«Телефон стал «волшебной таблеткой» не для детей, а для родителей. Потому что, как только ты даешь телефон в руки ребенку, ребенок сидит на месте спокойно, смотрит мультики, общается в соцсетях, а папа и мама в это время спокойно сидят, работают, что-то обсуждают — делают всё что угодно, но только не общаются с ребенком», — пояснил Тюльпанов.

По его словам, «прежде всего нужно смотреть на самого себя, если ребенок видит, что большую часть времени вы проводите в телефоне, то и он будет делать точно так же».

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Татьяна Яничева поддержала мысль Романа Тюльпанова о том, что всё идет от родителей.

«Начинается всё это тогда, когда этот планшет суётся ребенку для того, чтобы родитель мог заняться своими делами. У меня есть яркий пример. Всем известен психологический тест «нарисуй свою семью». И совсем недавно девочка нарисовала своего маму и брата. <…> Мама как всегда в телефоне, сказала мне девочка. В общем, в первую очередь на себя надо смотреть», — прокомментировала Яничева.

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Руководитель организационно-правового управления аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге Михаил Коломыцев высказался в том духе, что полностью запрещать использование мобильных телефонов в школах не следует, но определенные правила всё-таки необходимы.

«Мы полагаем, что вопрос нужно регулировать. В каждом учреждении правила могут быть разными, но очень важный момент, чтобы эти локальные нормативные акты обсуждались и с учащимися, и с родителями. Несмотря на то, что сегодня такого рода вопросы можно регулировать локальными нормативно-правовыми актами, на наш взгляд, необходимы общие методические рекомендации и в случае необходимости, возможно, изменения в закон об образовании», — отметил Коломыцев.

Напомним, что ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.

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