Москва, , 22:55 — REGNUM

Самолёт МЧС России осуществил эвакуацию 33 российских детей из Ирака в Москву. Об этом вечером 10 июля сообщает пресс-служба ведомства.

«Спецборт Ил-76 МЧС России прибыл из Багдада в подмосковный аэропорт Жуковский с тридцатью тремя детьми российских граждан, оказавшихся в зоне вооружённого конфликта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолёт, доставлявший детей, был оборудован специальными медицинскими модулями. На борту их сопровождали врачи-педиатры, психологи и спасатели.

В ближайшее время все дети будут направлены в Национальный центр здоровья детей для дальнейшего медицинского обследования и лечения, после чего будут переданы родным и близким.

Напомним, в начале июля уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщала, что две группы российских детей, находящихся в иракских тюрьмах из-за участия их матерей в террористических организациях, будут возвращены в страну в июле и августе.