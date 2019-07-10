Москва, , 21:46 — REGNUM

Празднования Дня города в Москве в 2019 году пройдут 7 и 8 сентября. Соответствующее распоряжение 10 июля подписал мэр столицы Сергей Собянин.

День города. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщает пресс-служба мэрии, в этом году празднование 872-летия Москвы совпадёт с завершением фестиваля ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Основные торжества запланированы на первую субботу осени, а в воскресенье продолжатся народные гулянья.

«Москвичей ждут мастер-классы, спортивные и интеллектуальные соревнования, уличные спектакли, концерты и, конечно, фейерверк», — говорится в сообщении.

Напомним, в соответствии со столичным законодательством День города в Москве отмечается в первую или во вторую субботу сентября. Окончательные даты празднования утверждаются ежегодно.