Калуга, , 21:13 — REGNUM

38-летний командир экипажа самолета авиакомпании Montenegro Airlines из Черногории, летевшего рейсом в Москву и совершившего экстренную посадку в Калуге, был госпитализирован в городскую клиническую больницу «Сосновая роща» с диагнозом «сердечно-сосудистая дистония». Состояние здоровья пилота медики оценивают как стабильное, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в медицинском учреждении.

Пассажиров авиарейса Тиват (Черногория) — Домодедово (Москва) отправили из калужского аэропорта в столицу России на двух комфортабельных автобусах.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля 2019 года в Международном аэропорту «Калуга» имени К. Э. Циолковского совершил незапланированную посадку самолёт, летевший из Черногории в Москву. Экстренная посадка лайнера была вызвана обмороком командира экипажа из-за внезапно поднявшего у него артериального давления. Посадку самолёта благополучно осуществил второй пилот.

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