Москва, , 19:33 — REGNUM

Официальным представителем автопроизводителя Bentley на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил о добровольном отзыве 145 транспортных средств. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Bentley New Continental GT, реализованные в 2018—2019 годах.

Причиной отзыва транспортных средств названо низкое напряжение аккумуляторной батареи, которое может привести к отказу блока переключателей центральной консоли.

На отзываемых авто будет обновлено программное обеспечение блока переключателей центральной консоли или произведена замена данного блока. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.