Суджа, Курская область, , 18:34 — REGNUM

В Суджанском районе Курской области в отношении главного редактора газеты возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Курской области.

В прокуратуру о нарушениях в работе руководителя сообщил бывший сотрудник местной газеты. После проверки выяснилось, что главный редактор ради субсидий несколько лет завышал тираж газеты, вводя в заблуждение региональный Комитет информации и печати. Редакция благодаря этому незаконно получила более 400 тысяч рублей. В прокуратуре считают, что эти средства главред потратил в том числе на повышение собственной зарплаты.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хищение бюджетных денежных средств с использованием служебного положения».

По данным «Коммерсанта», речь идёт о газете «Суджанские вести» и её главном редакторе Сергее Виноградове. Сам он заявил изданию, что это уже второе уголовное дело, фигурантом которого он становится, и реальных поводов для возбуждения ни одного из них на самом деле не было.