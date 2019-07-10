Москва, , 18:21 — REGNUM

Эффективность реализации закона о страховании жилья от ЧС продемонстрирует только практика. Всё будет зависеть от того, как будут реализованы предусмотренные новыми нормами схемы работы со страховщиками для каждого конкретного региона, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM партнёр Первой юридической сети Павел Курлат, комментируя новшество.

Напомним, с 4 августа в России вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС, согласно которому в квитанциях ЖКХ появится строка о добровольном страховании недвижимости от чрезвычайных ситуаций. Также регионы получат возможность разрабатывать специальные программы страхования для граждан.

«Кроме добровольного характера этого вида страхования, для эффективного запуска программы необходимо привлечение дополнительных средств и проведение работ в доведении до населения выгодности и важности данного проекта. В условиях падения доходов это нелегко. С моей точки зрения, в первую очередь всё будет зависеть от механизмов и объёма средств, которые будут предусмотрены региональными программами. Если суммы возмещения ущерба будут сопоставимы с минимальными страховыми суммами, предусмотренными постановлением правительства РФ № 433, то для крупных городов эти механизмы просто неадекватны, а, значит, есть сомнения в том, что программы «заработают».

На данный момент внедрение закона не кажется эффективным с точки зрения рынка. На него он сможет повлиять только при условии, что страховщики будут предлагать дополнительное по отношению к минимальным страховым суммам страхование. Однако, предвижу, что в случае навязывания дополнительных услуг может начаться негатив, как это было с ОСАГО.

Кто-то может подумать, что страхование за счёт бюджета может снизить личную ответственность собственника за имущество. Мне кажется это нелогичным. Во-первых, речь идёт об утрате жилых помещений в рамках неких чрезвычайных происшествий (имеется ввиду стихийные бедствия, крупные пожары). Подразумевается, что причины этого происходят против самого собственника жилья. Во-вторых, закон предусматривает и страхование на случай наступления иных событий. С учётом этой оговорки конкретный перечень рисков будет установлен в договоре о страховании. Уверен, в этом договоре будут адекватные исключения из страхового покрытия, способные воспрепятствовать злоупотреблениям страхователей», — отметил собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM сообщало, что распространённость страхования жилья в России остаётся крайне низкой даже в тех регионах, которые традиционно страдают от паводков и лесных пожаров. Об этом ранее заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

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