Москва, , 17:47 — REGNUM

Московское управление МЧС России распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в столичном регионе 10 июня. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте ведомства.

Ветрено

Как отмечается, по прогнозам синоптиков, до 24:00 в Москве ожидаются дождь с грозой и усиление ветра до 15 метров в секунду.

МЧС призвало граждан при нахождении на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а во время грозы не укрываться под деревьями и не находиться вблизи водоёмов.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге в связи с ожидаемым ухудшением видимости, а также парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

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