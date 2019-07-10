Москва, , 17:38 — REGNUM

Законопроект об уголовной ответственности для 14-летних за жестокое обращение с животными внесло в Госдуму заксобрание Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM10 июля.

Предлагается включить жестокого обращения с животными в число преступлений, ответственность за совершение которых наступает с 14, а не с 16 лет.

На сегодняшний день несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут никакой ответственности за жестокое обращение с животными, даже если указанные действия были совершены группой лиц в отношении нескольких животных в присутствии малолетних с применением садистских методов и трансляцией в интернете, обеспокоены авторы.