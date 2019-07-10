Москва, 10 июля 2019, 17:26 — REGNUM
Госдума на заседании 11 июля обсудит в первом чтении законопроект, возвращающий курительные комнаты в аэропорты. Как передает корреспондент ИА REGNUM10 июля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).
«Законопроект включен в повестку заседания 11 июля», — сказал Мельников.
Он допустил, что парламентарии успеют обсудить законопроект, который значится под номером 22 повестки заседания.
Поправками предлагается исключить аэропорты из перечня мест, где запрещено курить. Одновременно предлагается включить в пункт об открытии в аэропортах, в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний, курилок — специально выделенных изолированных помещений, оборудованных системами вентиляции.