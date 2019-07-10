Махачкала, , 17:36 — REGNUM

Комитет против пыток добивается допроса главы Дагестана Владимира Васильева в рамках расследования дела об убийстве братьев-пастухов Гасангусеновых. Ранее следователь отказал в ходатайстве правозащитников о допросе политика, теперь юристы направили в Басманный районный суд Москвы жалобу на отказ, сообщили ИА REGNUM 10 июля в пресс-службе организации.

Напомним, в январе 2019 года Васильев в интервью изданию «Новое дело» сказал, что «занимался этим делом». Убийство братьев он назвал «трагической ошибкой», а также упомянул в своём ответе подразделение СОБР.

«Представьте: КТО, ночь, спускаются люди с гор. И у кого-то не выдержали нервы, и он начал стрелять… Да, произошла трагическая случайность, погибли дети. Но кто эти мальчишки-собровцы? Кто они? Тоже дети же, оказавшиеся в очень сложной ситуации. Уверен, они искренне не понимали, что это пастухи», — сказал тогда глава Дагестана.

После выхода публикации юристы комитета против пыток обратились с ходатайством о допросе Васильева к руководителю следственной группы Льву Гуре, который занимается расследованием убийства. Правозащитники считают, что раз политик «занимался этим делом» и ему известны кое-какие обстоятельства трагедии, то следствие должно получить его показания. Однако ходатайство не было удовлетворено.

«В настоящее время отсутствуют основания в производстве допроса в качестве свидетеля главы Республики Дагестан Васильева А.А., в интервью которого не имеется сведений об его осведомленности об обстоятельствах совершенного преступления»,— сказано в ответе следователя Гуры.

Комитет против пыток считает такое решение необоснованным и через Басманный суд столицы намерен добиться того, чтобы оно было признано незаконным. По мнению правозащитников, любая информация об обстоятельствах убийства братьев Гасангусеновых важна для расследования и поиска истины.

«В своём интервью глава Дагестана говорит не только о том, что занимался делом об убийстве братьев-пастухов, но и рассказывает о причастности бойцов специального отряда быстрого реагирования. Безусловно, эти и другие факты, которые известны Владимиру Васильеву, необходимо официально зафиксировать в рамках допроса», — говорит юрист комитета Абубакар Янгулбаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, братья-пастухи Наби (17 лет) и Гасангусейн (19 лет) были расстреляны 23 августа 2016 года недалеко от родного села Гоор-Хиндах Шамильского района Дагестана. В течение 15 месяцев убитые фигурировали в деле в качестве боевиков. Оперативная сводка райотдела полиции гласила, что молодые люди были ликвидированы в ходе контртеррористической операции. Братья якобы открыли стрельбу по силовикам и были нейтрализованы ответным огнём.

Лишь в ноябре 2017 года уголовное дело было переквалифицировано на статью «Убийство», которое ведётся в отношении неустановленных лиц. Однако отец братьев и правозащитники, представляющие интересы семьи Гасангусеновых уверены, что в убийстве замешаны правоохранители, а именно сотрудники отдела МВД по Шамильскому району и подразделения ЦПЭ с дислокацией в селе Гергебиль. В октябре 2018 года расследование было передано управлению по особо важным делам при председателе СК России.

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