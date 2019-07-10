Оренбург, , 17:20 — REGNUM

В Оренбурге уголовное дело против директора местной строительной компании Елены К. прекращено, все обвинения сняты. Арест, наложенный на имущество, отменён отдельным постановлением, об этом на своей странице в соцсети заявил Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он отметил, что Елена К. едва было не стала жертвой бурных перипетий местной политики. После того, как в 2018 году арестовали бывшего мэра Оренбурга и его заместителя по градостроительству, директора стройфирмы Елену К. заподозрили в даче взятки. Пытались выбить из нее показания на бывшего мэра.

«Обвинения строились на показаниях учредителя компании-конкурента, который в свое время вел с Еленой К. длительные переговоры о покупке земельного участка, более того, просил посодействовать в этом того самого арестованного заместителя главы администрации. В общем, история тянулась полгода, но, к счастью, благополучно завершилась. Доказательств взятки не найдено. Строительная компания (за которой, к слову, не числится никаких скандалов с обманутыми дольщиками) может продолжать работу, а ее сотрудники — не переживать за свое будущее», — сообщил омбудсмен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года силовики заявили о том, что гендиректор строительной фирмы Елена К. объявлена в розыск. Якобы в рамках расследования громкого дела о коррупции, фигурантом которого является экс-мэр Оренбурга Евгений Арапов, выявлен факт получения взятки от руководителя строительной компании. Следствие квалифицировало действия директора фирмы как дача взятки должностному лицу, совершенная в особо крупном размере.

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