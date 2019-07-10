Магас, , 17:02 — REGNUM

В 2019 году Ингушетии выделена квота на 1400 мест на совершение хаджа по священным для мусульман местам в Саудовской Аравии. В настоящее время квота освоена полностью, сообщил 9 июля в ходе совещания по вопросам подготовки к хаджу генеральный директор фирмы ООО «Иман Тур» Ахмед Теркакиев.

Хадж (cc) Al Jazeera English

По его словам, уже сформированы группы паломников, а также медицинская группа для их сопровождения. Они будут отправлены в Саудовскую Аравию несколькими авиарейсами с 30 июля по 2 августа.

Перед отправкой с паломниками будут проведены обучающие семинары. Всем будут сделаны необходимые прививки и выданы сертификаты международного свидетельства о вакцинации. Итоговый семинар для отправляющихся в хадж состоится 20 июля в летнем амфитеатре города Назрань.

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Напомним, в 2018 году квота для Ингушетии на хадж также составляла 1400 мест. Однако было подано всего 1235 заявок от жителей региона. Они отправилась в Саудовскую Аравию прямыми авиарейсами из аэропорта Магас. Стоимость путевки в хадж составила $2 тыс.

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