Куньмин, Китай, , 16:43 — REGNUM

Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая схватила дикого слона, который украл еду у местных жителей, а также заблокировал движение транспортных средств и ворвался на территорию школ и рынков за последние несколько дней, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

Самец азиатского слона по имени Навэнь, которое ему было дано Центром мониторинга за азиатскими слонами, был направлен в местный центр разведения и спасения азиатских слонов.

4 июля была создана поисковая группа из сотрудников Центра разведения диких слонов уезда Цзинна провинции Юньнань, управления лесным хозяйством и пастбищами, а также центра профилактики и борьбы с болезнями животных.

Группа из более чем 100 человек при помощи беспилотников прочесывала местность близ городка Цзинна, где слон был в последний раз заменен в поисках следов активности Навэня, однако не преуспела из-за затянувшейся дождливой погоды.

8 июля беспилотник обнаружил, что слон добрался до здания средней школы близ городка Цзинна около 16:00 по местному времени. Слон отстал от своего стада, которое находилось в 1 км от него.

Отметим, что азиатские слоны находятся под защитой китайского государства класса А. Они являются крайне редкими и водятся только в Сишуанбаньна-Дайском автономном уезде провинции Юньнань на юго-западе страны, а также в окрестностях городов Пуэр и Линцан.