Нур-Султан, , 17:34 — REGNUM

Многокилометровая пробка из грузовых автомобилей скопилась на границе Казахстана и Киргизии у пропускного пункта «Ак-Тилек — автодорожный», сообщает издание «Спутник» со ссылкой на государственную пограничную службу Киргизии.

В ведомстве уточнили, что министерство транспорта и дорог Киргизии ввело ограничение на передвижение грузовых транспортных средств в связи с высокой температурой воздуха.

Уточняется, что в республике действует запрет на движения фур с 9:00 до 20:00 при температуре воздуха выше плюс 28 градусов. В настоящее время на территории КПП находится около 40 фур.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта на киргизско-казахстанской границе возникла пробка из 100 грузовиков. Причиной затора стали дополнительные проверки со стороны ветеринарных и налоговых служб Казахстана.

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