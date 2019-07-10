Пекин, , 17:03 — REGNUM

Пользователи Reddit обвинил профессионального игрока в Dota 2 Лу Somnus丶M Яо в расизме за его высказывания в китайском сервисе Weibo. Переписку, в которой киберспортсмен оскорбляет другого игрока опубликовал на форуме пользователь yjianpen 10 июля.

Киберспортсмен назвал родителей своего собеседника «иностранной лошадью и белой свиньёй» — эти слова являются распространёнными расистскими оскорблениями в Китае. После этого оскорблённый пользователь посоветовал Яо удалить это сообщение, ссылаясь на то, что публичная личность не должна позволять себе расистские выражения.

Конфликт между пользователями разгорелся в ходе обсуждения режима игры в Dota 2. Один из пользователей Weibo предложил идею играть в режиме All Pick (режим, в котором каждый игрок может свободно выбирать для себя любого персонажа игры), но Лу Яо подверг его предложение резкой критике. После этого инцидента 93% пользователей с китайского форума SGamer отдали свои голоса за то, чтобы заблокировать киберспортсмена.

Лу Яо — не единственный профессиональный игрок в Dota 2, обвинённый в расизме. Ранее пользователи Reddit обратили внимание на поведение болгарского игрока Ивана MinD_ContRoL Бориславова. В одной из своих игр член команды Team Liquid заявил, что весь мир выиграл бы от убийства русских Гитлером. Пользователи обвинили Бориславова в расизме по отношению к жителям России и потребовали принести извинения.

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