Москва, , 16:08 — REGNUM

Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдёт 20 июля в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве, сообщил 10 июля на пресс-конференции руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В этом году организаторы сделали акцент на театральных представлениях в честь «Года театра». На фестивале весь день будут показывать яркие постановки по мотивам русских народных сказок про Царя Гороха, Елену Прекрасную и Глинышка. Для посетителей подготовлена масштабная программа: в Москву приедут гончары и кузнецы со всей страны, мастера-ремесленники представят свои изделия, туроператоры познакомят посетителей с этно-маршрутами России. Кроме того, посетители могут научиться выпекать хлеб в зоне «Сытного двора» и играть на народных инструментах в «Музыкальном подворье».

По традиции на фестивале будут установлены новые рекорды. Организаторы планируют создать самое большое этнограффити и выпечь шадринский пряник размером 1,5 на 1,5 метра. Впервые в рамках фестиваля пройдёт благотворительная акция «Белый цветок». Участники смогут сделать поделки, а собранные деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей.

Фестиваль проводится с 2012 года для того, чтобы знакомить людей с отечественной культурой и славянскими традициями. С каждым годом, отмечают организаторы, интерес к фестивалю увеличивается.

«В 2018 году «Русское поле» посетило больше 150 000 человек», — сказал Сучков.