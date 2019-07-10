Москва, , 16:03 — REGNUM

Законопроект о практической подготовке в сфере образования Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM10 июля.

Вводится понятие «практическая подготовка», под которой понимается форма организации учебной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной программы.

Прописывается, что основные профессиональные образовательные программы должны обеспечивать проведение практической подготовки обучающихся при реализации отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей.

В ходе дискуссии отмечалось современное сокращение практической подготовки в техникумах и вузах. Выполнение студентами традиционно предусматриваемых в программе лабораторных и курсовых работ не позволяет им достигнуть того уровня подготовки, которого ждут работодатели, отметили в профильном комитете Госдумы.