Курган, , 16:07 — REGNUM

В Кургане два руководителя бюджетных учреждений лишились своих должностей за грубые нарушения в расходования бюджетных средств. Возбуждены уголовные дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры регионе.

По результатам проведённых прокуратурой города Кургана проверок соблюдения антикоррупционного законодательства в действиях директора МБУ «Городской дом культуры им. Горького» и заведующей детского сада № 127 «Катюша» выявлены нарушения в расходовании бюджетных денег, в результате которых причинён ущерб на сумму более 200 тыс. рублей.

Обе руководительницы освобождены от занимаемых должностей. Против них возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.