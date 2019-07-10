Сеул, , 16:10 — REGNUM

В Южной Корее увеличилось число людей, страдающих от неалкогольной жировой болезни печени. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей National Health Insurance Service.

Согласно данным, опубликованным 4 июля, в период с 2013 по 2017 года число людей, у которых диагностировали неалкогольную жировую болезнь печени, увеличилось на 21%, до 51 256 человек.

Известно, что среди пациентов мужского пола данное заболевание встречается в 1,5 раза чаще, чем у женщин.

24,1% или 12 333 пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени пришлось на людей в возрасте 50 лет и 20,7% или 10 632 пациента — в возрасте 30 лет.

«Неалкогольная жировая болезнь печени напрямую связана с ожирением, диабетом, гиперлипидемией и метаболическим синдромом», — сообщили специалисты из больницы National Health Insurance Service Ilsan Hospital.

Известно, что расходы на медицинское обслуживания ежегодно увеличиваются на 22,7%. К 2017 году расходы на лечение составили 10,5 млрд вон.

«Число людей с неалкогольной жировой болезнью печени увеличивается из-за того, что люди не занимаются спортом и все чаще питаются фаст-фудом. Чтобы избежать данного заболевания следует делать физические упражнения и следить за своим питанием», — сообщили специалисты из больницы National Health Insurance Service Ilsan Hospital.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НЖБП) — частный случай стеатогепатоза, возникающего у людей, не злоупотребляющих алкоголем.