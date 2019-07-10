Бордо, Франция, , 16:08 — REGNUM

Мэр французского города Бордо Николас Флориан объявил о намерении посадить 20 000 деревьев к 2025 году, чтобы противостоять последствиям глобального потепления, сообщает Le Figaro.

«Город должен адаптироваться к последствиям глобального потепления», — объяснил Николас Флориан.

Известно, что городской план «навеса» предусматривает посадку 3000 деревьев в год по сравнению с чуть менее 1000 в настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Парижа Анн Идальго выразила желание создать в столице «городские леса». Ожидается, что четыре зоны в городе будут засажены деревьями.

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