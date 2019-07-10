Вена, , 16:05 — REGNUM

Шутка о том, что скоро начнут продавать воздух, то и дело становится реальностью в различных уголках планеты. Австрийский врач-гинеколог из Тироля Даниэль Камиль открыл свое дело по продаже «кристально чистого горного воздуха», пишет газета Heute.

Решение не было скорым и спонтанным: в этот бизнес Камиль вложил более €150 тыс. При помощи специальной аппаратуры он собирает свежий воздух в лесах на высоте 1200 м над уровнем моря со скоростью 15 тыс. литров в час. Точное место добычи предприниматель не хочет называть — это коммерческая тайна.

Воздух фасуется в баллоны, украшенные кристаллами Swarowski. Одного такого баллона стоимостью €22 хватит примерно на 180 вдохов. Камиль надеется продать в этом году 40 тыс. порций воздуха. Больше всего он рассчитывает на покупателей из Азии.

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