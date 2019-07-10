Оренбург, , 15:58 — REGNUM

В Оренбурге 11 июля Ленинский районный суд города огласит приговор по резонансному коррупционному делу в отношении бывшего заместителя главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадию Борисову. Гособвинение просит для экс-чиновника три года лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Адвокаты Борисова просят назначить наказание без лишения свободы и штрафа. Сам Борисов в последнем слове на судебном заседании отметил, что работал на благо города и не украл ни копейки бюджетных денег. Он просил суд вынести приговор как можно мягче, сообщают местные СМИ.

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Напомним, бывший вице-мэр был задержан 8 августа 2018 года. По версии следствия, в период с мая по август 2018 года заместитель главы города Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству, находясь в городе Оренбурге, в несколько приемов лично получил от генерального директора компании взятку в виде денег в сумме 3,9 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе в интересах коммерсанта и его организации.

После того, как следователи выявили эпизод о получении Борисовым взятки от бизнесмена в сумме 600 тыс. рублей, из которых 400 тыс. рублей полагались бывшему мэру Евгению Арапову, силовики задержали бывшего градоначальника. Сейчас Арапов под домашним арестом. Он также обвиняется в коррупции. Дело все еще на стадии предварительного расследования.

10 августа суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Борисова под стражу. Однако уже в конце августа меру пресечения смягчили. Борисова перевели из СИЗО под домашний арест. Бывший чиновник заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

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В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал полностью, дал стабильные признательные показания, изобличающие как его самого, так и иных должностных лиц администрации Оренбурга в совершении преступлений, сообщили в СУ СКР по Оренбургской области.

В конце весны 2019 года уголовное дело в отношении Геннадия Борисова направили в суд. Во время судебного рассмотрения материалов дела прокуратура изменила обвинение, исключив из него пункт «попустительство». Борисова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. В несколько приемов он взял у гендиректора «УКС-Инвест» 3,9 млн рублей за покровительство, сообщает vestirama.ru .