Москва, , 15:54 — REGNUM

Врачи констатируют стабилизацию состояния ингушской девочки, доставленную в больницу с серьезными травмами после истязания родной тетей. В пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 10 июля сообщили, что маркеры воспаления пришли фактически в норму.

По словам врачей, наметилась небольшая и пока еще неустойчивая тенденция к улучшению в левой руке. Но при этом состояние правой руки остается тяжелым. Диагностировано полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти. Врачи борются за каждый сантиметр правой руки. Ранее сообщалось, что уполномоченный по защите прав детей в РФ Анна Кузнецова информировала, что специалисты центра Леонида Рошаля опасаются, что им не удастся спасти правую кисть девочки.

Напомним, семилетняя девочка Аиша была доставлена в Ингушскую республиканскую больницу 4 июля в тяжелом состоянии. У ребенка были ожоги, порезы, синяки по всему телу. Но хуже всего обстояло дело с руками. Обе они были в состоянии, требующем ампутации из-за гангрены. После проведенной ингушскими врачами операции на одной руке девочка была транспортирована в Москву — в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Там врачи констатировали у ребенка несколько переломов ребер и травму позвоночника. Повреждение рук, очевидно, произошло из-за долгого перетягивания их жгутами или веревками. По факту истязания ребенка было возбуждено уголовное дело. Задержана тетя девочки, в семье которой она воспитывалась, брошенная родными родителями.

Читайте также: «Истерзали тело и душу»: России нужен нацпроект «Человечность»