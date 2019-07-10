Нанкин, Китай, , 15:51 — REGNUM

Полиция провинции Цзянсу на востоке Китая раскрыла дело об употреблении наркотиков, арестовав 19 человек, включая 16 иностранцев, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

По данным полиции города Сюйчжоу, в число задержанных входят семеро иностранных преподавателей, нанятых образовательным агентством. Оставшиеся девятеро — иностранные студенты. Все 19 человек провалили тест на наркотики, сообщили в бюро общественной безопасности города Сюйчжоу.

В компании EF Education First, которая занимается предоставлением услуг по обучению английскому языку, сообщили, что глубоко сожалеют о том, что часть их преподавателей оказалась вовлечена в противоправную деятельность.

Компания также заявила, что немедленно разрывает контракты с недобросовестными преподавателями, если будет доказано их участие в употреблении наркотиков. EF, отметим, является международной образовательной компанией, которая вышла на китайский рынок в 1994 году. Она занимается преподаванием английского языка как детям, так и взрослым.