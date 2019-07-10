Нью-Йорк, США, , 15:44 — REGNUM

В сеть выложили настройки, которые, вероятно, относятся к ПК-версии игры Red Dead Redemption 2. Об этом 10 июля сообщил портал TechRadar.

Издание отмечает, что эта информация может «смутить» владельцев консолей, поскольку в ней упоминается поддержка DirectX 12. Геймеры получили эти данные из официального приложения для навигации в игре, которое они могут использовать непосредственно во время игрового процесса.

Некоторые участники сообщества игры обратили внимание на то, что, скорее всего, настройки действительно имеют отношение к ПК-версии Red Dead Redemption 2, а не являются следами разработки Grand Theft Auto V.

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Напомним, релиз Red Dead Redemption 2 состоялся в октябре 2016 года на платформах PlayStation 4, Xbox One. Проект представляет собой приключенческий шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) от третьего лица с открытым миром. События происходят во времена Дикого Запада.

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