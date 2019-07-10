Пекин, , 15:35 — REGNUM

Одиннадцать крупнейших китайских интернет-ресурсов подписали письмо об ответственности в борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

В число этих компаний вошли такие IT-гиганты как Alibaba, Tencent, Baidu и Sina Weibo. Они подписали письмо во время Китайской конференции по вопросам интернета в Пекине.

Мероприятие было организовано администрацией сетевой безопасности при Министерстве промышленности и информационных технологий, бюро уголовных расследований при Министерстве общественной безопасности и бюро управления комплексной координационной сети и надзора за правоохранительными органами при Канцелярии Центральной комиссии по вопросам киберпространства.

В письме подчеркивается важность создания и улучшения системы профилактики преступлений в сфере телекоммуникаций, включая укрепления механизма закрытия нелегальных учетных записей.

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