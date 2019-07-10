Дурбан, ЮАР, , 15:23 — REGNUM

Таксист Uber из города Дурбан Южно-Африканской Республики стал оперным певцом после того, как ролик, в котором были показаны его вокальные возможности, стал вирусным. Об этом 10 июля сообщил сайт телеканала BBC.

https://www.facebook.com/kim.davey.520/videos/10161659148160332/

Мужчину зовут Мензи Мнгома, в мае 2019 года в соцсеть Facebook была выложена видеозапись, на которой запечатлено его исполнение арии из оперы Джузеппе Верди «Женщина непостоянна» (La donna e mobile). Отмечается, что он получил приглашение на международный конкурс оперного пения «Голоса Южной Африки» и выступит на предстоящем шоу талантов, которое пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

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Пассажирка, опубликовавшая ролик, отметила: она была просто поражена тем, что такой талантливый человек работает обычным таксистом. Видео в итоге набрало около 660 тыс. просмотров.

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