Париж, , 15:31 — REGNUM

Французская телевизионная группа Canal + намерена уволить 492 сотрудника, сообщает Le Figaro.

Известно, что увольнения будут проходить «на добровольной основе».

«Canal + намеревается отдать предпочтение голосу социального диалога, чтобы в консультации с социальными партнерами определить наиболее подходящие и устойчивые решения. Очень скоро начнутся переговоры по определению условий добровольного ухода», — говорится в заявлении телевизионной группы.

Издание отмечает, что это станет самым масштабным сокращением рабочих мест с момента создания Canal +. В самой компании сложившуюся ситуацию оправдывают возросшей конкуренцией в области сериалов и фильмов со стороны Netflix и Amazon.

Напомним, в последние годы Canal + потерял в общей сложности 4,7 млн прямых подписчиков.