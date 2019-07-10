Нур-Султан, , 15:25 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил привести полигоны твердых бытовых отходов в соответствии с экологическими и санитарными требованиями. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава Казахстана встретился с министром экологии, геологии и водных ресурсов страны Магзумом Мирзагалиевым, который рассказал о подготовке нового Экологического кодекса. Токаев, в свою очередь, поручил взять на особый контроль вопросы охраны водного и растительного мира, а также борьбы с браконьерством и незаконной вырубкой леса.

Глава государства призвал также повысить экологическую культуру населения и привлечь волонтёров к работе по охране окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что на территории республики действует 3 тыс. полигонов твердых бытовых отходов, из которых всего 18% соответствуют нормам.

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