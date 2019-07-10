Сеул, , 15:30 — REGNUM

В Южной Корее увеличилось число людей, страдающих от цереброваскулярных заболеваний. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Life Insurance Association.

Согласно опубликованным данным, в период с 2011 по 2015 года число людей, страдающих от цереброваскулярных заболеваний, выросло с 521 800 человек до 538 281 человека.

Известно, что цереброваскулярные заболевания является третей распространенной причиной смерти в Южной Кореи.

За тот же период расходы на медицинское обслуживание увеличились на 29,6%, до 1,68 трлн вон (~$), а количество дней медицинского обслуживания — на 22,6%, до 12 241 дня.

По состоянию на 2015 год, 80% пациентов с цереброваскулярными заболеваниями приходилось на людей в возрасте 60 лет. По состоянию на 2017 год, уровень смертности от цереброваскулярных заболеваний составила 44,4 человека на 100 тыс. человек. Известно, что в настоящее время мужчина в возрасте 40 лет, страдающий от цереброваскулярных заболеваний, может получить страховые выплаты в размере 12,5 млн — 22 млн вон ($~$).

Цереброваскулярные болезни — группа заболеваний головного мозга, обусловленных патологическими изменениями церебральных сосудов с нарушением мозгового кровообращения.