Москва, , 15:07 — REGNUM

Идея проведения фестиваля рыбных блюд в России нашла поддержку у 43% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. У 57% идея не нашла поддержку. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Основные причины рыбного фестиваля — возможность попробовать разные сорта рыбы и виды рыбных блюд (69%), получить советы по выбору качественной рыбы (51%) и узнать больше о быстрых рецептах приготовления рыбы.

Большинство опрошенных молодых людей пришли бы на рыбный фестиваль для покупки свежей рыбы (47%) или участия в мастер-классе по приготовлению блюд из рыбы (46%).

Опрос проведен 2−4 июля 2019 года. Опрошены 800 граждан РФ в возрасте от 18 до 24 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России фиксируется спрос на рыбную продукцию среди молодых людей в возрасте 18−24 лет. Едят рыбу не реже одного раза в месяц 69%.

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