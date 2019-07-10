Киев, , 15:05 — REGNUM

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос генерального продюсера телеканала NewsOne Василия Голованова. Об этом он сообщил 10 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Голованов отметил, что повестку принесли за 24 минуты до указанного в повестке времени визита.

«Готов явиться в ГПУ, но не за 24 минуты», — обратился он к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко через Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Луценко заявил, что NewsOne подозревают в «финансировании терроризма».

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