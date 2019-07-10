Москва, , 14:59 — REGNUM

В Москве на следующей неделе ожидается потепление до +25 градусов, сообщила 10 июля специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Со следующей недели будет постепенное повышение температуры, она начнёт расти до +23 °С, а далее может быть и до +25 °С», — цитирует РИА Новости Позднякову.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики рассказали, что в августе текущего года в ряде регионов России ожидаются небольшие отрицательные погодные аномалии. Так, на европейской территории страны в целом средняя температура в августе будет близка к норме. Для Москвы среднемесячная температура августа составляет +16,5 градуса (+20…23 днем, +10…13 градусов ночью).

Читайте также: Синоптики Гидрометцентра рассказали о погоде в августе