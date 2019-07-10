Москва, , 14:58 — REGNUM

В России фиксируется спрос на рыбную продукцию среди молодых людей в возрасте 18−24 лет. Едят рыбу не реже одного раза в месяц 69%, раз в неделю — 31%. Нет рыбных блюд в рационе у 15% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом на вопрос, если придется выбирать между рыбными, мясными и вегетарианскими блюдами, большинство молодежи ответили, что предпочтут мясо (53%), а рыбу и морепродукты — 21%.

Стали реже употреблять рыбную продукцию 22%. Главными причинами отказа являются индивидуальные предпочтения — 38% не любят рыбу, 11% не нравятся её вкус и запах, качественная рыбная продукция стоит дорого (20%).

Опрос проведен 2−4 июля 2019 года. Опрошены 800 граждан РФ в возрасте от 18 до 24 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Читайте также: Объём российского вылова за 6 месяцев 2019 года составил почти 2,4 млн тонн

Как сообщало ИА REGNUM, российские рыбаки в первом полугодии 2019 года добыли 2,39 млн тонн водных биоресурсов, что сократило отставание от прошлогоднего показателя до 0,6%.

Подробнее: Росрыболовство выделяет ещё 56 млрд рублей на строительство судов и заводов